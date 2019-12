Mattino | vertice di mercato tra Giuntoli e Gattuso che frena su Ibrahimovic

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 dicembre 2019) Ilracconta chepassano insieme sempre più tempo in vista deldi gennaio. Ieri c’è stato un altrotra il direttore sportivo e l’allenatore. Il tema è stato soprattutto quello delle cessioni. “Se arrivano proposte per Hysaj, l’albanese potrebbe partire. Per il resto, il Napoli punta Torreira dell’Arsenal, e lo fa con decisione: il club azzurro ipotizza il prestito con riscatto a giugno. Berge e Soumaré le alternative. Ma piace anche Paredes ma cartellino e stipendio sono molto elevati”. Si cerca ancora un terzino sinistro, ma Ghoulam sembra non sia destinato a muoversi da Napoli. “Ed è vero che si cerca un terzino sinistro, ma il recupero di Ghoulam non sembra una chimera dopo gli ultimi consulti specialistici”. Dopo che il presidente ha detto no alla cessione di Mertens a un’italiana, ildà ...

