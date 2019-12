Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019) Tramite un comunicato sul PS Blog, Sony ha comunicato ai giocatori i nuovi giochi che saranno disponibili dasul PS Now. Stiamo parlando di: L'Eredità Perduta e Overcooked! 2"Avviso a tutti i fan di PlayStation Now: con il nuovo anno ormai alle porte, vogliamo svelarti un'anteprima della line-up di giochi PS Now di. A partire dal 2, i membri di PS Now potranno mettere le mani su: L'Eredità Perduta e Overcooked! 2, disponibili per lo streaming e il download su PS Now. Questi titoli arricchiranno la raccolta degli oltre 700 titoli di PlayStation Now." - recita il comunicato"Vesti i panni dell'abile cacciatrice Aloy mentre esplori un mondo lussureggiante popolato da misteriose creature meccaniche in questo strabiliante GDR d'azione dal successo mondiale. La natura ha ripreso possesso delle rovine di una ...

Eurogamer_it : Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy e molto altro in arrivo su PS Now a gennaio - JustNerd_IT : PlayStation Now gennaio 2020: arrivano Horizon Zero Dawn, Uncharted: L’Eredità Perduta e Overcooked! 2 - Leggi l'ar… - luc798 : RT @PlayStationIT: Ecco svelati i nuovi titoli di PS Now! A partire dal 2 gennaio si aggiungono al catalogo Horizon Zero Dawn, Uncharted: L… -