Guida Tv mercoledì 18 dicembre i programmi di oggi

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di martedì 17 dicembre 2019)tv di18Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:00 Salemme…il bello della diretta – Sogni e Bisogni (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto? Canale 5 ore 21:30 Viaggio nella grande Bellezza (qui le anticipazioni) Rete 4 ore 21:30 #Cr4 la repubblica delle donne Italia 1 ore 21:20 Il settimo figlio La7 ore 21:20 Non è L’arena Tv8 ore 21:30 Natale fuori città 1a Tv Nove ore 21:30 Una bugia di troppo Serie tv e film in TvTv18Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:10 The Mentalist 7×09-10 Spike ore 21:30 Spartacus 20 ore 21:10 Shooter 3×05-06 (qui le anticipazioni) Giallo ore 21 Shetland Rai Premium ore 21:20 Palo VI – Il Papa nella tempesta Miniserie La storia di Paolo VI: il ...

SpettacoliNEWS : 'Viaggio nella Grande Bellezza': Il Vaticano raccontato come mai prima d’ora, con Cesare Bocci in veste di guida d’… - ElleEsselle : RT @MediasetPlay: La conferenza stampa di #ViaggioNellaGrandeBellezza è appena iniziata: uno straordinario percorso fra tesoro e luoghi mai… - GIOURSO : RT @MediasetPlay: La conferenza stampa di #ViaggioNellaGrandeBellezza è appena iniziata: uno straordinario percorso fra tesoro e luoghi mai… -