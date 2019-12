Ciclismo: Simone Ravanelli, la nuova scommessa di Gianni Savio. Uno scalatore pronto a stupire (Di martedì 17 dicembre 2019) Dopo gli addii di Vendrame, Masnada e Cattaneo, Gianni Savio è pronto a ripartire con una nuova truppa composta, come da tradizione nelle squadre guidate dal manager torinese, da giovani italiani e grimpeur sudamericani. Tra gli azzurri colui che sembra poter dare un ottimo apporto sin da subito è Simone Ravanelli, corridore classe 1995 sbarcato all’Androni in seguito a un biennio in Biesse-Carrera. Ravanelli è un corridore molto forte in salita, il quale aveva già fatto vedere sprazzi di grande talento nelle prime stagioni da U23, quando era stato financo capace di cogliere un 7° posto al Giro della Valle d’Aosta 2015. All’epoca nessuno avrebbe mai immaginato che si sarebbe dovuto aspettare un lustro per vederlo tra i professionisti, ma una serie di problemi fisici ne hanno minato gli ultimi due anni nella categoria e finito il quadriennio da U23 ha dovuto ripiegare ...

Leggi la notizia su oasport

Altre notizie : Ciclismo Simone ...