Beautiful, cambia la programmazione: la soap sospesa fino al 7 gennaio 2020 (Di martedì 17 dicembre 2019) Con l'arrivo del Natale e di Capodanno, Beautiful va in vacanza. La soap, infatti, non andrà in onda per poco più di due settimane, durante le quali verrà sostituita da film a tema natalizio. Per tornare ad assistere alle vicende della famiglia Forrester occorrerà attendere dopo l'Epifania. 'Una vita' e 'Il segreto', invece, andranno regolarmente in onda.

