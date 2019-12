Verifiche e interrogazioni per DSA | consigli per studenti e genitori

Leggi la notizia su dilei

(Di lunedì 16 dicembre 2019)percon DSA: il successo scolastico deglicon DSA significa raggiungere gli stessi obiettivi dei compagni di classe ma con un percorso personalizzato, che tenga conto delle difficoltà specifiche. Come gestireper non mettere in difficoltà glicon DSA? Le misure dispensative più note sono: concedere tempi aggiuntivi; svolgere prove con contenuto ridotto; preferire le prove orali o in formato digitale; programmare le. In generale, ledavvero inclusive (e utili per tutti) dovrebbero essere meno nozionistiche, coinvolgendo invece apprendimenti superiori come senso critico, autonomia di rielaborazione, creatività. Inoltre, sarebbe utile semplicemente dividere la verifica in più parti, sottoponendo ai ragazzi una domanda alla volta: spezzare il foglio significa anche spezzare l’ansia… ...

