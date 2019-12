Sky | Napoli-Barcellona non è affatto una partita già scritta

Costacurta e Maran a Sky increduli per la prestazione del Napoli : Nel salotto di Sky si commenta con incredulità il risultato del Napoli che perde in casa contro il Parma con una prestazione che ancora una volta non convince: Costacurta «Tantissimi errori individuali, ma soprattuto di stati d’animo che si evincono dalla prestazione in campo. I calciatori sembrano avere un’ansia da prestazione che non li fa ragionare. Una squadra che soffre di eccessiva fragilità. È un paradosso vedere una squadra ...

Sky : Napoli-Parma - si valuta ipotesi di giocare a porte chiuse : L’inviato di Sky al San Paolo, Massimo Ugolini dà aggiornamenti sulla questione relativa a Napoli-Parma. Sono ancora in corso i sopralluoghi al San Paolo ma ancora non si sa cosa accadrà. Al momento ci sono due possibilità. Che la gara si giochi a porte chiuse se non ci fossero le condizioni di agibilità, oppure il rinvio della partita. Nel primo caso, il Napoli si opporrebbe alla decisione, che sarebbe comunque collegiale e dunque ...

Napoli-Parma streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Napoli-Parma streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Napoli-Parma, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Napoli-Parma : l’esordio di Gattuso è live su Sky : Nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions League, non è stata certamente una settimana tranquilla quella vissuta dal Napoli. Proprio poche ore dopo la gara, infatti, è arrivato l’esonero di Carlo Ancelotti, sostituito da Rino Gattuso. Una scelta che ha fatto discutere, nonostante la posizione degli azzurri in campionato finora inferiore alle attese. L’attesa di […] L'articolo Napoli-Parma: l’esordio di Gattuso ...

Sky : Mertens-Napoli - De Laurentiis apre al rinnovo : Secondo quanto riporta Francesco Modugno, inviato Sky da Castel Volturno, sarebbero in corso delle manovre di avvicinamento tra De Laurentiis e Dries Mertens. Il presidente avrebbe riservato al belga delle “carezze” assicurandogli di riprendere il discorso sul rinnovo del contratto. Il belga è legato al Napoli fino al giugno 2020 ma al momento la trattativa per il rinnovo è ferma, anche in virtù di quanto accaduto con ...

Sky – Napoli - gestione Gattuso : duri allenamenti da due ore - la reazione del gruppo : Napoli, prime 48 ore gestione Gattuso. allenamenti da due ore, non si vedevano da tempo Il giornalista Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’edizione pomeridiana di Sky Sport riguardo le prime 48 ore della gestione Gattuso. Queste le sue parole: “Gattuso non è solo un uomo carismatico e di personalità, ha trovato i modi e le parole per essere schietto con la squadra e ...

Sky : Napoli-Parma - Mertens in panchina. Dubbio tra Milik e LLorente : Secondo quanto riporta Sky, per la prima partita ufficiale da affrontare con il suo Napoli Rino Gattuso non ha ancora scelto il centravanti. Si possono però ipotizzare alcune cose del suo primo undici titolare. In difesa, dovrebbero esserci Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. A sinistra è in corso un ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui. Al momento è in vantaggio l’albanese, come riportato questa mattina da alcuni giornali. Nel centrocampo a ...

GRAFICO – Indiscrezione Sky : formazione primo Napoli di Gattuso contro il Parma : le scelte : Le indiscrezioni di Sky, sulla probabile formazione Napoli contro il Parma Ultimissime calcio Napoli – Filtrano le prime indiscrezioni dall’inviato a Castel Volturno di Sky Sport Francesco Modugno sulla probabile formazione che schiererà Gattuso per la gara contro il Parma. Gattuso scenderà in campo col 4-3-3. 3/4 di linea difensiva abbastanza scontata con Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly titolari. A sinistra ballottaggio ...

Di Marzio (Sky) : il Napoli offre 14 milioni per Amrabat - il Verona ne vuole 18 : Amrabat-Napoli, Sky: oggi nuovo assalto di Giuntoli! Contatto col ds Verona, fissato il prezzo L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio è intervenuto nel corso di Sky Sport 24 parlando delle novità di mercato per il club di De Laurentiis Berge del Genk è nel mirino di Fiorentina e Napoli, ma ci sono stati contatti anche con l’Inter. Da quanto abbiamo capito però è una soluzione più per giugno che per gennaio. Su ...

Sky – Sfida di mercato - Inter su due obiettivi del Napoli : Amrabat e Rrahmani. I dettagli : Anche l’Inter su due obiettivi del Napoli: Rrahmani ed Amrabat Calciomercato Napoli – Come riportato da Sky Sport, c’è stato un incontro tra la dirigenza dell’Inter ed il presidente dell’Hellas Verona Setti. I rapporti tra i club sono ottimi, al centro dell’ incontro ci sono stati due calciatori accostati anche al Napoli negli ultimi tempi: Sofyan Amrabat e Rrahmani. Gli scaligeri valutano il ...

Sky : nei prossimi giorni affondo del Napoli per Amrabat : Secondo quanto riportato da Sky, ci sono delle novità su Sofyan Amrabat, centrocampista centrale del Verona più volte accostato al Napoli per il prossimo mercato. Nelle ultime ore il presidente dell’Hellas, Setti, avrebbe incontrato la dirigenza dell’Inter. Anche i nerazzurri, infatti, sembrano interessati al profilo del calciatore oltre che a Rrahmani. Gli scaligeri valutano Armabat circa 15 milioni di euro. Su di lui, però, è forte ...

Il Napoli presenta Gattuso - la conferenza stampa live su Sky : Dove vedere conferenza Gattuso Napoli – Gennaro Gattuso sarà il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico ex Milan – che sostituirà l’esonerato Carlo Ancelotti – ha già diretto il suo primo allenamento a Castel Volturno e si prepara a firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo almeno fino al termine della stagione. Dove […] L'articolo Il Napoli presenta Gattuso, la conferenza stampa live su Sky è stato ...

Sky – Gennaro Gattuso sarà l’allenatore del Napoli. Spostato l’allenamento di domattina : SKY – Gennaro Gattuso sarà l’allenatore del Napoli. L’allenamento di domani mattina è stato posticipato al pomeriggio Secondo quanto riferito da Massimo Ugolini in diretta su Sky Sport 24, l’allenatore del Napoli sarà Gennaro Gattuso. Inoltre, l’allenamento di domani mattina è stato posticipato al pomeriggio. Con ogni probabilità per permettere al nuovo tecnico di insediarsi. Termina quindi l’avventura di ...