Rilevazione impronta di precisione su impianti | tecniche e materiali

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La realizzazione di un’accurata è un obiettivo che richiede conoscenza approfondita dellee deida utilizzare. Esperienza e arte clinica devono andare di pari passo con la corretta applicazione della tecnica.Nel settore dell’implantologia, le modalità utilizzate per rilevare un’dentale (definite “indirette” in quanto fanno uso di transfer) si distinguono in due categorie:a riposizionamento edi pick-up.Tecnica a riposizionamentoI- Lea riposizionamento richiedono l’impiego di un porta-impronte non forato e, generalmente, l’adozione di polivinilsilossano come materiale da impronte, particolarmente indicato per la qualità che restituisce nelladei dettagli e per l’elevato ritorno elastico del materiale.La procedura - Il professionista appone l’elastomero intorno alla base del transfer, ...

