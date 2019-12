Perché il Mes è una trappola perfetta per l’Italia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La riforma del Mes ha avuto lo strano effetto di riunire in una battaglia comune europeisti convinti ed euroscettici. Entrambi, seppur per motivi diversi, sono convinti che la revisione del trattato riguardante il Meccanismo europeo di stabilità rappresenti una disgrazia sia per l’Europa che la maggior parte degli Stati membri. Il punto in comune ai due schieramenti è che la revisione del Fondo salva-Stati non risolve ràin alcun modo i problemi esistenti, anzi: contribuirà a peggiorarli. E questo vale a maggior ragione per, aggravata da un debito pubblico elevato e particolarmente esposta agli umori dei mercati. L’Italia nel mirino Una delle minacce più grandi insite nel Mes è la ristrutturazione del debito pubblico che lo stesso meccanismo potrà imporre a quei governi in difficoltà economica che dovessero rivolgersi a Bruxelles per chiedere un aiuto finanziario. Certo, ...

