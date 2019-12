Ognuno è perfetto cast | attori e personaggi della fiction su Rai 1

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019)su Rai 1 Lunedì 16 dicembre su Rai 1 debuttadiretta da Giacomo Campiotti che si propone di sconfiggere alcuni pregiudizi per quanto riguarda chi è affetto dalla Sindrome di Down. La nuova serie tv, che va in onda in tre prime serate (16, 17 e 23 dicembre 2019) per un totale di sei episodi, è basata sul format belga Tytgat Chocolat e racconta la storia di Rick, un ragazzo con la Sindrome di Down con un sogno tanto semplice quanto comune ai suoi coetanei: trovare un lavoro vero. Quando ci riuscirà ad attenderlo ci sarà anche l’amore. Ma chi fa parte delnuovaRai? Vediamolo qui di seguito. Tutto quello che c’è da sapere sudiQuello diè unmolto ricco dinoti e amati dal pubblico, il ...

SguardiConfine : “Ognuno è perfetto”: la serie TV che racconta l'amore tra ragazzi con sindrome di Down. Questa sera su Rai 1 a cura… - zazoomblog : Ognuno è perfetto: trama cast e anticipazioni della prima puntata - #Ognuno #perfetto: #trama - cesareserono : Ognuno è perfetto, la serie che sfida le diversità -