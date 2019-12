Nicola Tedde chiede a Sabrina Martinengo di andare a convivere e aggiunge | “Potremmo

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 16 dicembre 2019)più innamorati che mai dopo Temptation Island, arriva la proposta di nozze Si torna a parlare di, divenuti noti per aver partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, reality condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. La loro relazione non era sopravvissuta al reality delle tentazioni, poco dopo la rottura hanno però capito di essere davvero innamorati e di non voler rinunciare alla loro storia d’amore ed è per questo che hanno deciso di concere un’altra possibilità al loro amore. Ad oggisi mostrano più innamorati e felici che mai, tra loro ci sono dodici anni di differenza d’età ma questo non sembra essere affatto un problema.vuole trascorrere il resto della sua vita con la compagna, in una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in ...

FrancoCelsi99 : Temptation Island, Nicola pronto a sposare Sabrina - animarock80 : Temptation Island, Nicola pronto a sposare Sabrina - Italia_Notizie : Temptation Island, Nicola pronto a sposare Sabrina -