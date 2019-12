Manovra | il Senato vota la fiducia con 166 «sì» In 128 hanno votato «no» | in dissenso

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ilha dato il via libera allasulla legge di bilancio con 166 «sì», 128 «no» e zero astenuti. Al166 «sì» rappresentano la maggioranza assoluta. Al momento della proclamazione del voto, la maggioranza in Aula ha applaudito. Il ddl di bilancio passa ora alla Camera per la seconda lettura. «Il voto delci consegna una maggioranza solida e coesa e unache esce non solo confermata ma anche rafforzata nel suo impianto». Esprime soddisfazione il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri che sostiene di aver ereditato una situazione difficile considerando anche il fatto che questo governo si è insediato da pochi mesi. «Ecco perché questa legge di bilancio – ha concluso – può essere considerata un piccolo miracolo». Il consiglio dei ministri dopo il voto Poco prima delle 22 è cominciato il Consiglio dei Ministri sulla nota di ...

