Manifesto blasfemo al Macro | con Gesù eccitato davanti a un bimbo | rimosso dopo le

(Di lunedì 16 dicembre 2019)ilaffisso aldi Roma che ritraeva un Gesùad un bambino e la scritta “Ecce homo erectus”. L’Azienda Speciale Palaexpo, “che per sua missione promuove ogni giorno la cultura e il rispetto critico della libertà artistica e di espressione, si dissocia dal messaggio del” e fa sapere “che lo stesso è stato”.Lo stessoera già comparso nella capitale due anni fa in alcune fermate del bus. In quell’occasione i manifesti erano due, oltre a Ecce Homo Erectus erano stati affissi poster con due Madonne con in braccio une la scritta Immaculata Conceptio in Vitro.L’azione artistica fu rivendicata da due street artist Hogre e DoubleWhy, rappresentanti del subvertising, ovvero lo stravolgimento dei messaggi di cartelloni pubblicitari ...

Antonio_Tajani : Questo è il manifesto blasfemo affisso all'esterno del Macro di #Roma. Ora basta! Governo e comune intervengano per… - rekotc : RT @tempoweb: Manifesto blasfemo al #Macro, bufera sul museo - tralepagine : RT @charliecarla: Senza parole. -