Mamma e figlia scomparse in Texas | l’appello | “Aiutateci a trovarle”

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Heidi Broussard, unadi 33 anni, e laMargot Carey di appena due settimane sono improvvisamentead Austin, in. Shane Carey, il compagno della donna ha denunciato la scomparsa di entrambe lo scorso 12 dicembre e ha lanciato un appello: “Aiutateci a trovarle”. Il padre, che continua a negare ogni possibile coinvolgimento nella vicenda, inoltre, ha aggiunto: “Non so se qualcuno abbia fatto loro del male ma di certo lei non si sarebbe mai allontanata da sola”.Shane Carey ha lanciato un appello per ritrovare Heidi Boussard e Margot Carey:di 33 anni edi due settimane sonoda quasi una settimana. Era il 12 dicembre scorso, infatti, quando Heidi ha accompagnato il figlio maggiore a scuola, lasciandolo davanti alla Cowan Elementary School. Poi di lei e dell’altra bimba avuta da ...

