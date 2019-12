Giovanni Ciacci e il panegirico di Barbara d’Urso | “È vita”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) C’è sicuramente del risentimento nelle parole diche intervistato da Di lei, racconta gli ultimi retroscena sulla sua passata esperienza in quel di Detto Fatto, il programma ora nelle mani di Bianca Guaccero.lapidario su Detto Fatto “Trovo che Detto Fatto sia un programma finito e che non abbia più nulla da dire“, sono le durissime e lapidarie parole disu quel salotto in cui uno dei volti più famosi della televisione italiana ha trovato anche il successo di cui gode tuttora. C’è però, come dicevamo, un po’ di risentimento per come si sono interrotti i rapporti e lo si evince dalle stesse parole cheha voluto rilasciare qualche settimana fa a Di Lei: “È un programma che ho amato tanto, ma con me non si sono comportati bene. Io volo alto e vado avanti per il mio. Certo, ci sono volute 3 persone per sostituirmi: una al ...

