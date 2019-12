Final Fantasy XIV Online celebra i 18 milioni di giocatori registrati e svela la patch

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'acclamato MMORPGXIV, che adesso ha più di 18diin tutto il mondo,i primi dettagli sulla5.2. Tutto quel che c'è da sapere nel comunicato ufficiale.Durante lo streaming della 56ª "Letter from the Producer LIVE", il produttore e direttore Naoki Yoshida ha anche annunciato una nuova serie di Fan Festival che si terranno in tutto il mondo tra il 2020 e il 2021, l'attesissimo artbook diXIV: Shadowbringers™ e la prossima campagna di accesso gratuito.La5.2, intitolata Echoes of a Fallen Star, è il nuovo grande aggiornamento per la pluripremiata espansione Shadowbringers e include vari contenuti inediti:Leggi altro...

