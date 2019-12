Dimenticano di chiudere la porta della gabbia della tigre allo zoo, la custode non ha scampo (Di lunedì 16 dicembre 2019) Una vicenda terribile accaduta all’’Hamerton Zoo Park, che si trova nell’Huntingdonshire, in Inghilterra, a soli 20 minuti di auto dalla città cattedrale di Peterborough e dalle città mercato di Oundle, Thrapston e Huntingdon. Purtroppo per la custode non c’è stato nulla da fare perché è stata aggredita dalla tigre e, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, le ferite infertele dalla bestia erano troppo profonde. Si è sfiorata una tragedia vera e propria perchè lo zoo era frequentato da tante famiglie e tantissimi bambini e nessuno si era accorto che la porta della gabbia fosse aperta. La custode, Rosa King, di 33 anni, nonostante fosse molto esperta non ha avuto scampo e la tigre malese che l’ha attaccata, Cicip, ha otto anni. La tigre è riuscita a venire fuori dalla gabbia grazie ad una finestra e anche se tantissimi si sono spaventati l’unica vittima è ...

