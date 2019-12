Comune di Puglianello | varato il programma degli eventi natalizi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Ildiha reso nota lazioneper le festivitàe. Quest’anno l’offerta è particolarmente ricca e articolata. Si comincia da lunedì 23 dicembre in piazza Chiesa: alle 15.30 spazio dedicato ai bambini con mascotte, animazione, musica e gonfiabili. La mattina del 24 dicembre, alle ore 10.30, andrà in scena il concerto itinerante della Hollywood Natale Band, una street band che partendo da piazza Municipio, andrà in giro per le vie del paese suonando note dei più celebri successi, in un via vai di allegria, divertimento, balli, canti e coreografie, coinvolgendo intere famiglie al seguito in quella che sarà una vera e propria parata. Si chiude il 28 dicembre con un appuntamento per i più grandi presso la sala consiliare deldi. Alle 18.30 una perfetta coniugazione ...

