Cciaa Roma e Regione Lazio insieme per supporto accesso bandi Ue

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 dicembre 2019)– Dai 5 milioni di euro diCine-International ai 4 milioni per Pre-Seed, l’azione a sostegno delle start up innovative, fino ai 65,2 milioni di euro per il fondo Piccolo credito e i 9,6 del Piccolo credito energia. E poi, i 3 milioni dei Voucher di garanzia e i 5 milioni di quelli dedicati all’internazionalizzazione, fino ai 13,5 milioni fondo regionale perla microimpresa e la microfinanza e i 20 milioni di euro di Innova Venture. Sono tanti e tutti diversi ieuropei messi a disposizione della, veri e propri strumenti didell’economia regionale, ma non sempre a portata di azienda. Per accompagnare e affiancare le piccole e medie impresene e laziali sulla strada che porta ai fondi dell’Unione europea, la Camera di commercio die launiscono le forze sulla base di due parole chiave: informazione ...

SmartAgevola : RT @DeFeliceDaniele: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE DA ATTI CRIMINOSI, la CCIAA di Roma ha stanziato un fondo di 500 mila € de… - EmanueleCavanna : RT @DeFeliceDaniele: CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE DA ATTI CRIMINOSI, la CCIAA di Roma ha stanziato un fondo di 500 mila € de… - DeFeliceDaniele : CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE COLPITE DA ATTI CRIMINOSI, la CCIAA di Roma ha stanziato un fondo di 500 mila €… -