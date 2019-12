Babbi Natale a Roma | pedalata in rosso da record | raccolti 6mila euro per i bambini

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Decine divestiti dihanno affollato le strade del centro storico diper una gara solidale per ioncologici da. La manifestazione organizzata da Peter Pan Onlus quest'anno ha raccolto 6 mila, che serviranno ad ospitare e dare il supporto necessario alle famiglie.

Agenzia_Ansa : #Natale a #Roma biciclettata per #beneficenza in centro #ANSA #BabboNatale - stanzaselvaggia : Sollevazione nazionale per 'Il Villaggio di Babbo Natale più grande d'Italia' a Milano. Sono andata a vederlo e tra… - Angela23763271 : RT @sarafunaro: Che Natale è se la Compagnia dei Babbi Natale non passa dall’Istituto degli Innocenti per regalare un pomeriggio magico tr… -