Napoli | Koulibaly | «Mi dispiace per il gol per la sconfitta e per l’infortunio»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 dicembre 2019), dopo lamaturata ieri al San Paolo contro il Parma per 1-2 arrivano anche le parole diUn’altra brutta serata quella di ieri per ilalla prima in panchina per Rino Gattuso. Un’altra, questa volta maturata contro il Parma. Tanti gli errori degli azzurri che alla fine, nonostante le tante occasioni avute, non sono riusciti a ribaltare il risultato. A fine gara è arrivato anche il messaggio diche proprio ieri ha subito anche un infortunio: «Mi. Per il gol subito. Per la. Per». Visualizza questo post su Instagram Mi. Per il gol subito. Per la. Per. ⚽️ Je suis désolé. Pour le but encaissé. Pour la défaite. Pour la blessure. ⚽️ I’m sorry. For the goal conceded. For the defeat. For the injury. ⚽️ #Parma 1-2 ...

SkySport : ? #UltimOra #Napoli ?? Sospetto stiramento al bicipite femorale per #Koulibaly ?? Il difensore era uscito al 5' della… - pisto_gol : Napoli-Parma 1:2 Napoli molto sfortunato, punito da due contropiedi dopo una partita tutta in avanti, con tanti err… - claudioruss : UFFICIALE - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne… -