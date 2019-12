Malan (FI): “Nibras Asfa vicina ai terroristi di Hamas” (Di domenica 15 dicembre 2019) «La giovane donna che ha parlato stretta nell’hijab all’evento delle ‘sardine’ in piazza San Giovanni è Nibras (non Nibran come scritto da alcuni giornali) Asfa, moglie di Sulaiman Hijazi, con il quale non manca occasione di manifestare piena solidarietà di intenti. Hijazi si dichiara, nel suo stesso profilo Facebook, esponente di Hamas, l’organizzazione palestinese considerata terroristica, tra gli altri, da Unione Europea, Stati Uniti, Australia, Giordania, Giappone e Regno Unito, che ha l’obiettivo di distruggere lo Stato d’Israele, considerando ‘territorio occupato’ ogni centimetro dello stato ebraico». Così Lucio Malan, senatore di Forza Italia, che ha aggiunto: «Esponenti di Hamas sostengono che la Shoah non è mai avvenuta ed è una storia inventata senza alcun fondamento, pratica sistematicamente l’uccisione di civili ...

