Inter | guai per Conte | Brozovic e Lautaro squalificati

Antonio Conte paga carissima l'uscita dalla Champions : Inter - un grosso guaio sul mercato : Per l'Inter di Antonio Conte, l'uscita dalla Champions maturata contro il Barcellona potrebbe rivelarsi più dannosa del previsto. E non solo per via del fallimento del primo obiettivo stagionale, ma anche perché potrebbe pregiudicare il mercato invernale. In dettaglio, con il passaggio del turno l'I

Inter Roma - altro guaio per Fonseca. In dubbio Pau Lopez : Inter-Roma, non solo Dzeko. Fonseca alle prese con un altro problema: in dubbio Pau Lopez. La sua presenza a Milano è in bilico Avvicinamento a Inter-Roma piuttosto travagliato per Paulo Fonseca. L’allenatore della Roma, oltre a lottare con l’influenza che Dzeko ha accusato negli ultimi giorni, ha a che fare anche col dubbio Pau Lopez. Il portiere giallorosso ha accusato un piccolo problema muscolare nella rifinitura di ieri, e per ...

Maria De Filippi nei guai : “Non c’entro nulla - credetemi”. Interviene la Polizia : Maria De Filippi e Gerry Scotti sono stati testimonial (in modo inconsapevole) di una truffa. L’immagine dei due conduttori, infatti, è stata utilizzata per pubblicizzare un prodotto dimagrante. A mettere in allarme i due colleghi ci ha pensato l’inviato di Striscia la Notizia, Riccardo Trombetta che oltre ad avvertire Maria e Gerry li ha anche […] L'articolo Maria De Filippi nei guai: “Non c’entro nulla, credetemi”. Interviene ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Infortunio Barella/ Ultime notizie Inter - guai al ginocchio : portato fuori dal campo : Infortunio Barella in Torino-Inter, tegola per Antonio Conte: 'il ginocchio ha fatto tac', le parole del calciatore. Le Ultime notizie.

X Factor - come l'Italia - è in mano agli Interisti per tendenza. Guai a essere eccezionali : L’Italia, come X Factor, è nelle mani di gente che ama fallire, degli interisti per tendenza. “Antonio Conte non ne sbaglia una neanche morto”, ha detto ieri sera Cattelan, in apertura di puntata, e siccome non siamo Beppe Sala, non smentiremo la fesseria con i dati, primo perché non interessano a n

Internet - c’è un’emergenza invisibile da affrontare. Guai a voltarsi dall’altra parte : È inquietante e fa riflettere l’edizione 2019 del rapporto Freedom on the net pubblicata nei giorni scorsi da Freedom House, think tank americano fondato nel 1941 da Eleonor Roosevelt. L’immagine complessiva del web – social network in particolare – che ne esce è quella di un enorme riserva di pesca nella quale gli utenti giocano il ruolo dei pesci e una pletora di soggetti pubblici e privati, in tutto il mondo, quello dei pescatori che, ...

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Il Bologna fa tremare l’Inter per 80 minuti. Poi Lukaku toglie Conte dai guai Classifica : il match del Dall’Ara finisce 1-2 Rossoblu in vantaggio al 58° con Soriano, nerazzurri al pari all’80° con Lukaku e poi al 90° sempre col belga dal dischetto

Lukaku al quadrato toglie l’Inter dai guai - ma che sofferenza a Bologna : serve qualità - non sempre la garra porterà 3 punti : Una doppietta di Romelu Lukaku regala 3 punti d’oro all’Inter dopo una gara di grande sofferenza a Bologna: quando sere qualità i nerazzurri rispondono solo con la garra e le gare rischiano di complicarsi Ormai succede quasi ogni giornata vista l’alternanza fra le due squadre: l’Inter vince e sorpassa la Juventus per qualche ora, in attesa del Derby della Mole di questa sera. Massimo Paolone/LaPresse I nerazzurri ...