Conte ha paura di una Libia “somalizzata”

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 15 dicembre 2019) Come già detto nei giorni scorsi, Giuseppeappare intenzionato a riprendere in mano il dossier. Troppi i rischi per l’Italia, troppo l’immobilismo denunciato da più parti a causa delle note vicende politiche interne, il protagonismo turco ha poi fatto il resto: l’accordo sui confini marittimi tra Tripoli ed Ankara ha forse suonato la sveglia al nostro paese, che si è visto minacciato da un eccessivo avvicinamento tra Al Sarraj ed Erdogan. Per questo da Palazzo Chigi è partito l’input per tornare ad occuparsi in maniera costante e continua della situazione nel paese nordafricano.teme una “nuova Somalia” A Bruxelles, nella giornata di venerdì, si è svolto un mini vertice a margine del consiglio europeo che ha avuto lacome principale punto da discutere. A chiederlo è stato Giuseppe, il mini summit si è svolto alla presenza ...

GianfrancoDura3 : RT @GianfrancoDura3: Crisi di governo? La Popolare di Bari è in crisi, serve subito un decreto x nn farla fallire: come è stato fatto anche… - infoitsport : Rino e un mare di paura. E oggi Conte cerca il cambio di passo - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Rino e un mare di paura. E oggi Conte cerca il cambio di passo. Il #commento di @garlando_luigi -