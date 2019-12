Biscardi | ”Napoli | il problema è ampio Gattuso dovrà far tornare la voglia i giocatori”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 15 dicembre 2019): Una squadra come il Napoli non può fare 4 punti con il Liverpool e perdere così in cnato. È evidente che ci sia unpiù: il compito disarà farlaai giocatori Maurizio, durante il microfono aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle domande in diretta degli ascoltatori. Il giornalista -tra l’altro- ha parlato anche del Napoli e di. Queste le sue parole: SUL NAPOLI Una squadra come il Napoli non può fare 4 punti con il Liverpool e perdere così in cnato. È evidente che ci sia unpiù: il compito disarà farlaai giocatori, poi arriva il resto. Il tecnico è in una situazione che non è la sua: questa squadra non è da questa posizione in classifica. Se saprà risolvere la situazione sarà bravo, altrimenti non avrà colpe, il suo rischio è relativo. Io non avrei ...

