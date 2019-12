Taylor Swift donna del decennio | “Basta col privilegio maschile”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 dicembre 2019) Anno importantissimo, nonostante le numerose complicazioni, per: la cantante è stata elettadelda Billboard Usa e anche dagli AMA (American Music Awards). Ieri, la fidanzatina d’America ha compiuto trent’anni ed è tornata a parlare delle battaglie legali e morali che hanno a che fare con i diritti musicali, ma non solo. Ciò che sta estremamente a cuore aè la parità di diritti per le donne nel mondo del lavoro. Lei stessa è stata vittima di pregiudizi: Ho visto che le persone hanno delle riserve su di te. Si chiedono se ti meriti di stare lì, se la ragione del tuo successo sia il tuo producer o co-autore maschio, o l’esperienza dell’etichetta. Non lo erano. Negli ultimi dieci anni, ho visto le donne in questa industria venire criticate e paragonate alle altre. Chiamate in causa per i loro corpi, per le loro vite sentimentali, ...

