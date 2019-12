Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) Di cosa parliamo quando parliamo di? Spero non la riedizione delle settimane trascorse in piazza nei passati decenni cercando di abbattere la sagoma di Berlusconi. O qualcuno sta forse suggerendo un possibile replay di un genere militante già visto e soprattutto scaduto? Forse, sarebbe il caso di fare tabula rasa dei pregressi, cercando di ricominciare tutto dall’anno zero. Delle.Quando parliamo di, dovremmo innanzitutto chiarire a noi stessi che la storia non si ripete, sperando ci sia almeno risparmiato l’ennesimo “attesissimo” film di Nanni Moretti o affini, pronto a certificare l’esistenza di un ideale cordone sanitario di anime belle e ragazzine giunte dai ceti medi riflessivi, sicure della propria purezza, pronte a fronteggiare ogni forma di illegalità del Palazzo. Già, se non è questa ...

fulvioabbate : “Sardine, un magnete necessario, sperando che non arrivino i soliti Nanni Moretti” di Fulvio Abbate… -