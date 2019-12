Ragusa | non si ferma all' alt ed investe carabiniere

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di sabato 14 dicembre 2019) Non siall’alt edun. Arrestato a. E’ accaduto mercoledì sera nel corso di un servizio di controlli antirapina

GDS_it : #Ragusa, non si ferma all'Alt e si dà alla fuga: arrestato 19enne - NuovoSud : Ragusa, non si ferma all'alt e investe carabiniere: preso - radiortm : Ragusa. Non si ferma all’alt ed investe un carabiniere. Arrestato. - -