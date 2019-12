Governo | Salvini a Conte | ora comitato di salvezza nazionale

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Milano, 14 dic. (askanews) – L’istituzione di un “di” per salvare “il Paese che altrimenti rischia di affondare”. E’ la proposta lanciata dal leader della Lega, Matteo, che dal “No Tax Day” in corso a Milano si appella al premier Giuseppe: “Adesso io chiedo al signordi smettere di insultare, di minacciare querele. Sediamoci, ragioniamo di cosa serve all’Italia, scriviamo le regole base e torniamo a votare”. Per il numero uno del Carroccio non ci sono dubbi: “Stiamo vivendo un momento drammatico in cui dovrebbero fermarsi, smetterla di fa polemica e chiediamo di sedersi tutti intorno a un tavolo a riflettere sui rischi che l’Italia sta vivendo. Se rischia di saltare banca come la popolare di Bari e i licenziamenti all’Ilva rischia di saltare ...

