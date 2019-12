Leggi la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 dicembre 2019) Dopo la sconfitta al San Paolo contro il Parma, Rinoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Italia. “Penso che i primi dieci minuti rispecchiano il momento negativo di questa squadra. Questa squadra non è tranquilla. A tratti è stata una squadra viva, in questo momento dobbiamo migliorare l’aspetto mentale. Io non credo alla sfortuna, credo che tante volte bisogna tenere meglio il campo, e noi in questo momento non teniamo bene il campo, dobbiamo risolvere il prima possibile”. “Penso che la squadra ha giocato tantissimo nella metà campo del Parma. L’aspetto più importante da sottolineare è come abbiamo preso i gol, e come sistematicamente ci siamo trovati con due terzini alti, questo è stato uno dei problemi”. “Per me era importante partire bene con una vittoria, ci è andata male. Abbiamo forzato con il 4-2-4 negli ultimi quindici ...

claudioruss : UFFICIALE - Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne… - napolista : Gattuso: “Callejon non è riuscito a riempire l’area, Insigne deve farlo molto di più” Il tecnico in radio: “Abbiamo… - Roberto00404934 : @danieletriolo Le colpe sono anche della società,x i casi di callejon e Mertens in scadenza di contratto andava ges… -