Amici 19 | Quinta Puntata | Gli Inico Vengono Eliminati!

Leggi la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 14 dicembre 2019)19,: glieliminati mentre sono tante altre le difficili sfide che devono essere affrontate dagli alunni. Importante è anche il torneo dei migliori che viene disputato nella. Ecco i dettagli… Siamo arrivati alladel pomeridiano di19. Si tratta dell’ultimo giorno del talent show di Maria De Filippi prima della lunga pausa natalizia. Ciononostante, durante questadevono esserci due eliminazioni come annunciato la scorsa settimana e dunque non si tratta affatto di un giorno di poco conto per gli allievi. Ecco cosa è successo.19,: Nicolò deve lasciare il programma con la band! Inizia questadi. Il primo ingresso è quello dei ragazzi, che cantano, ballano e poi si siedono ai propri posti. Entra poi subito la prima ospite, ossia Emma, che fa gli auguri di Natale e ...

AmiciUfficiale : Un appuntamento immancabile con gli amici di @WittyTV e il loro esclusivo recap della quinta puntata di #Amici19, g… - WittyTV : Vi abbiamo riservato un posto in prima fila per questa quinta puntata di #Amici19! Per rivivere tutte le emozioni d… - zazoomblog : Amici 19 quinta puntata di sabato 14 dicembre 2019: Inico eliminati. Emma canta «Stupida allegria Lilli Gruber dice… -