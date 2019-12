Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Domiciliari per undi 77 anni che lo scorso agosto, in provincia di Cremona, aveva aggredito un’all’uscita di un, tentando di violentarla. L’uomo, residente a Brescia, è stato rintracciato edai Carabinieri. Aggressione alEra ricercato da agosto ilresidente in provincia di Brescia e. Aldi Robecco d’Oglio, in provincia di Cremona, quattro mesi fa l’uomo aveva aggredito un’ultraottantenne all’uscita del camposanto, tentando di violentarla. La donna, che si era recata a far visita alla tomba del marito, era stata aggredita alle spalle, presa per un braccio e bloccata per evitare che urlasse per chiedere aiuto. Il, lì, le aveva strappato la maglietta, tentando di toccarle le parti intime: a quel punto l’, riuscitasi a liberare la bocca, si era messa a gridare, attirando l’attenzione di una ...

notizieit : Aggredisce anziana al cimitero: arrestato pregiudicato 77enne - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Aggredisce anziana al cimitero, arrestato - EugenioRainMan : Aggredisce anziana a cimitero, arrestato -