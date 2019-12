Trono Over Uomini e Donne | Costanzo rompe il silenzio su Gemma e Juan

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) MauriziosuLuis di: “La loro storia appassiona” Maurizioha una sua rubrica sul settimanale Nuovo in cui risponde ai lettori su temi legati alla televisione e ai personaggi che la animano. E stavolta una lettrice ha voluto far sapere al marito di Maria De Filippi di stimare moltoGalgani per la sua forza d’animo nel cercare l’amore anche alla sua età, aggiungendo di essere molto dispiaciuta per gli attacchi che spesso e volentieri riceve da Tina Cipollari. A quel punto Maurizioha rivelato di stimare a sua volta la dama piemontese, cogliendo l’occasione anche per esprimersi sulla sua storia con: “La sua storia d’amore con il dentista venezuelano sta davvero appassionando molto il pubblico a casa…” Questo sentimento nato da poco traGalgani eLuis Ciano ...

Unf_Tweet : Capitolo #ascoltitv. Il 12 dicembre #dettofatto registra il record stagionale complice l'assenza di #vienidame e an… - zazoomnews : Uomini e Donne- Armando vs Juan Luis: dietro il perbenismo... Trono Over - #Uomini #Donne- #Armando #Luis: - prestia_fabio : RT @infoitcultura: 'Uomini e Donne': l'opinione di Chia sulla puntata del Trono over dell'11/12/19 -