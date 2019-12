Tromba d’aria a Lauria Potenza | 8 feriti | una giovane è grave VIDEO

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono otto le persone rimaste ferite a, Comune di 12mila abitanti della provincia di, a causa dellad’aria: unadi 28 anni è in condizioni molto gravi e si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Lagonegro. Il 118 ‘Basilicata soccorso’ sta trasportando all’ospedale San Carlo dialtri due, uno dei quali è un 15enne. Non destano, invece ,preoccupazioni le condizioni delle altre persone coinvolte. Lad’aria ha anche scoperchiato il palasport del Comune e parti della struttura sono caduti su una palestra adiacente causando cinque: ragazzi che si stavano allenando. I danni sono rilevanti. Il sindaco, Angelo Lamboglia, ha reso noto all’Ansa di aver attivato il Coc (Centro operativo comunale). I Vigili del Fuoco, insieme ai Carabinieri, sono al lavoro per liberare diverse strade da ...

