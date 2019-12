Previsioni Meteo Toscana | nubi e piogge sparse nei prossimi giorni

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il Lamma comunica leper laper i. Domani parzialmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistenti associati a brevi pioviggini. Venti: occidentali, deboli o moderati nell’interno, fino a forti su costa e Arcipelago. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: minime in aumento sulla costa; nelle zone interne minime stazionarie con locali gelate. Massime in aumento. Domenica 15 dicembre in prevalenza nuvoloso con localipiù probabili sul nord ovest. Venti: deboli o moderati meridionali. Mari: mossi o molto mossi. Lunedì 16 dicembre: nuvoloso consulle zone settentrionali. Venti: deboli o moderati di Scirocco Mari: mossi. Temperature: stazionarie e superiori alle medie del periodo. Martedì 17 dicembre: nuvoloso con debolisulle zone settentrionali. Venti: deboli o moderati meridionali. ...

