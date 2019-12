Prada e L’Oreal per una nuova linea beauty

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019)e L’Oreal insieme per il lancio di una collezione. Per una partnership che si annuncia davvero interessante. Si inizia con un profumo che il marchio di moda di Miucciarealizzerà con il brand francese, con cui ha stipulato un accordo di licenza pluriennale per quello che riguarda la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti cosmetici luxury. Patrizio Bertelli, amministratore delegato di, ha spiegato in cosa consiste l’accordo: “L’Oréal è leader internazionale nel mondo del. Il suo prestigio e la sua esperienza lo rendono il partner ideale per sviluppare al meglio il potenziale diattraverso nuovi progetti, facendo leva sulla già consolidata identità del brand nel settore delle fragranze, per dialogare con una clientela più ampia in tutto il mondo”. Negli ultimi 15 annisi era affidata al gruppo spagnolo Puig, che ...

