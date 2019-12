Non mi faccio processare in televisione | Feltri sbotta e lascia lo studio di

Leggi la notizia su today

(Di venerdì 13 dicembre 2019) A "L'aria che tira", il talk condotto da Myrta Merlino, si parlava del titolo dedicato da Libero a Virginia Raggi ("Patata...

VincenzoDeLuca : Salvini viene in Campania a dire che per risolvere il problema dei rifiuti ci vogliono 5 termovalorizzatori: tutta… - borghi_claudio : @CottarelliCPI @lacavaz Più chiaro di così che abbiamo un TRADITORE come premier effettivamente non si può. Ecco q… - chetempochefa : 'Non posso credere che un senatore della Repubblica dica ad un altro: 'Ti faccio un c...', forse voleva dire 'mica… -