LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer trionfa con una

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.40 Sono 104 le atlete partite, le ultime in starting list stanno giungendo al traguardo senza risultati di rilievo. 12.37 La Germania rischia di non conquistare punti in questa gara, avvenimento davvero incredibile per una grande potenza di questo sport. 12.35 Sono arrivate le prime 85 atlete, ormai non ci saranno più inserimenti nelle posizioni di vertice. 12.32 In classifica generaleè già in fuga dopo tre gare. E domenica, nell’inseguimento, partirà davanti a tutte… 12.31ha vinto lafemminile 7,5 km dicon 5″9 sulla norvegese Tandrevold (con un errore in più…) e 18″3 sulla russa Mironova. Completano la top5 Fialkova ed Oeberg. 19ma ad un minuto Lisa Vittozzi, stesso numero di bersagli mancati di(9/10). 12.30 Le prime immagini di, ...

zazoomnews : LIVE Biathlon 75 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per ritrovarsi Dorothea Wierer difende il pett… - BiathlonItalia : RT @neveitalia: Sprint di Hochfilzen LIVE! @wonderDorofan difende il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #12Dicembre - wonderDorofan : RT @neveitalia: Sprint di Hochfilzen LIVE! @wonderDorofan difende il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #12Dicembre -