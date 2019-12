Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alla vigilia della manifestazione di Roma, noi di Skuola.net abbiamo voluto chiedere ai ragazzi più giovani un punto di vista sul movimento delle “6000”. Più di 1 su 2 ancora non le. Ma, a quelli che ne hanno seguito le gesta, già; persino più di Greta. Soprattutto per illinguaggio, che rifugge l’odio. Ma non così tanto da aggiungersi anelle piazze. Le “” sono il nuovo chiacchieratissimo movimento nato a Bologna dalla mente di quattro trentenni, come risposta al clima d’odio che imperversa all’interno dello scenario politico italiano. In poche settimane sono riusciti a convincere migliaia di persone a scendere in piazza alfianco. Ma sono stati, finora, in grado di coinvolgere anche i ragazzi delle generazioni successive alla? L’abbiamo chiesto, ...

sole24ore : Le #sardine piacciono anche in #Vaticano. Aspettando la #Cei - Angela23763271 : RT @sole24ore: Le #sardine piacciono anche in #Vaticano. Aspettando la #Cei - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Le sardine piacciono agli studenti, ma metà di loro non le conosce -