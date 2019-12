Genoa – Sampdoria | Dove vedere l’anticipo delle 20 | 45 di sabato 14 dicembre in diretta e

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Gli anticipi della sedicesima giornata di Serie A continuano con il match tra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20:45 e sarà visibile insolo sulla piattaforma streaming DAZN. Ilè reduce da un pareggio in casa del Lecce terminato 2 -2 in una partita in cui i liguri hanno subito due espulsioni. è reduce da una vittoria fuori casa contro la Fiorentina con il risultato di 0 – 1. Laperde invece in casa contro il Parma per 0 – 1 in favore dei parmigiani. Ilsi trova in 18esima posizione a soli 11 punti e dovranno mettercela tutta per sperare di portare a casa un risultato utile in questo scontro casalingo. Laè solo un gradino sopra il Geno e questo scontro diretto potrebbe far allontanare unadue squadre.inl’anticipo di Serie AL’anticipo ...

