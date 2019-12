Forum in diretta streaming | come vedere la replica di oggi e le vecchie puntate

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è uno dei programmi più amati del piccolo schermo italiano. In onda dal 1985, il tribunale di Canale 5 ha accolto nella sua aula centinaia e centinaia di casi e contendenti, decisi a darsi battaglia davanti ai giudici arbitri, al pubblico in sala e ai telespettatori. Processi simulati che pongono al centro dispute famigliari, condominiali, lavorative, per le quali viene emesso un verdetto dalla corte seduta in scranna. Dal 2008, il programma va in onda presso lo studio 3 del Centro Titanus Elios in via Tiburtina 1361 a Roma. Attualmente è condotto da Barbara Palombelli, che è alla guida della trentacinquesima edizione. Prima di lei, Rita Dalla Chiesa (detiene il record con sedici edizioni), Paola Perego (sei edizioni) e Catherine Spaak (quattro edizioni, prima storica presentatrice).lae leUna programmazione ricca quella di, ...

MatteoRovedo : Poi ieri mi chiama @NicholasGiau in diretta dal Forum alla finale di #XF13, io incredulo per questo fatto perché è… - gambale_giacomo : RT @ClauStrawberr: Meritavamo tutti di ascoltare “enfasi” in diretta dal forum #XF13 - ClauStrawberr : Meritavamo tutti di ascoltare “enfasi” in diretta dal forum #XF13 -