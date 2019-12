Leggi la notizia su newsmondo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Giuseppeavverte i senatori in fuga dal M5s: ‘ Chi va condovràper’. Il governo spera nei ‘responsabili’. A margine del Consiglio europeo, il premier Giuseppeha parlato della situazione politica italiana e del momento didel Movimento 5 Stelle, evidenziata dai tre senatori che hanno lasciato i pentastellati per unirsi alla Lega. Il presidente del Consiglio ha abbandonato la sua proverbiale diplomazia e si è sbilanciato mandando un messaggio ai senatori passati all’opposizione: chi va condovràper. Giuseppeavverte i senatori in fuga dal Movimento 5 Stelle: “Chi vuole scommettere superè il cavallo sbagliato su cui scommettere, almeno secondo il premier Giuseppe. Il presidente del ...

micillom5s : Ecco qualcosa di cui andare fieri. Abbiamo lavorato a testa bassa per ottenere tale risultato per i #VigilidelFuoco… - Libero_official : 'Effetto destabilizzazione', il piano partito da lontano. Retroscena #Salvini: grillini alla #Lega, così cadrà… - NewsMondo1 : Crisi M5s, Conte: Chi va con Salvini deve aspettare anni per governare -