Conte | Merkel e Macron ora temono il caos in Libia

Leggi la notizia su today

(Di venerdì 13 dicembre 2019) L'annuncio della "battaglia decisiva" per "avanzare verso il cuore di Tripoli" ha fatto scattare un incremento delle misure...

borghi_claudio : Per chi non si ricordasse la circostanza dello scorso giugno in cui conte 'trattò' sul MES. - LegaSalvini : MES, CLAUDIO BORGHI ATTACCA GIUSEPPE CONTE: 'TRADITORE, COSA NON CAPIVA?' - TgLa7 : Libia: Conte, con Merkel-Macron per soluzione politica -