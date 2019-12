Conte ai delusi 5 stelle | non scommetterei su Salvini Gruppo Fi al governo? “Valuterò”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019) "Auguro al senatore Ugo Grassi di avere più fortuna di me. Io ci ho lavorato cone non è che abbia ottenuto grandi risultati". Lo afferma il presidente del Consiglio Giuseppe, a Bruxelles - dove si trova per i lavori del Consiglio europeo - ammonendo idel Movimento Cinquecon queste parole: "Chi scommette sudeve mettere in conto che dovrà aspettare molto di più per dare il proprio contributo. Con questoinvece può già lavorare. Non voglio giudicare le singole scelte dei parlamentari come Grassi".Quanto alla possibilità che nasca undi soccorso altra gli eletti di Forza Italiaosserva: "Se si dichiarano responsabili e si comportano da responsabili farò delle valutazioni conseguenti", "ma vedremo se e quando si profilerà un'ipotesi del genere". "Da qui al 2023 vogliamo riformare il Paese" e rivolgendosi aidella ...

