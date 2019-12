Calendario Serie A calcio | orari partite 14-16 dicembre | programma | tv | quali vedere su

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Torna questo fine settimana laA di2019/2020, e lo fa con la giornata numero 16, che si aprirà sabato 14, alle ore 15, con il confronto tra Brescia e Lecce, trasmesso da Sky SportA, così come Napoli-Parma delle 18, che segnerà il debutto sulla panchina partenopea di Gennaro Gattuso. Alle 20.45 si dovrà invece fare switch su DAZN, per il derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. Con DAZN segui laA IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND L’emittente online trasmetterà anche il lunch match domenicale tra Verona e Torino, oltre a Bologna-Atalanta delle 15, contemporaneamente a Juventus-Udinese e Milan-Sassuolo, visibili invece sui canali di Sky Sport. Nel tardo pomeriggio sarà invece protagonista Sky SportA, dove potremo guardare Roma-SPAL alle 18, Fiorentina-Inter alle 20.45 e il posticipo del lunedì tra Cagliari e Lazio. Con DAZN segui laA ...

