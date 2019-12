Bianca Guaccero rifatta? La verità sull’intervento al seno

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nel mondo dello spettacolo, si sa, la chirurgia estetica impazza. Alcuni interventi sono evidenti, altri decisamente meno.rientrerebbe – stando alle voci di corridoio – in questa seconda categoria. La conduttrice di Detto Fatto è stata più volte accusata di essersi concessa alcuni ritocchini. È per verificare la vicenda che è intervenuta Striscia la Notizia, che nella sua rubrica Fatti e rifatti passa in esame i personaggi del mondo dello spettacolo, tramite un confronto tra foto del passato e del presente, per capire se hanno fatto ricorso alla chirurgia estetica. L’indagine di Striscia la Notizia In una delle ultime puntate di Striscia la Notizia, è quindi toccato aessere sottoposta all’analisi di Fatti e rifatti. «Labbra ehanno destato dei sospetti. Le labbra sembrano leggermente lievitate», dice la voce fuori campo di Ezio. «E che dire ...

reale_official : RT @EndemolShineIT: Record d'ascolti per @DettoFattoRai2! Ieri il programma di @bianca_guaccero ha messo a segno il miglior risultato stagi… - whiteissimo : Le chiacchiere stanno a zero! BIANCA GUACCERO e il suo @DettoFattoRai2 raggiungono l 8,1% di share. E qualcuno si p… - dantesoll : RT @EndemolShineIT: Record d'ascolti per @DettoFattoRai2! Ieri il programma di @bianca_guaccero ha messo a segno il miglior risultato stagi… -