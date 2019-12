Travolto sulle strisce da un camion dei rifiuti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Stefano Vladovich Muore un 84enne, il conducente dell'Ama sotto inchiesta per omicidio stradale Roma - Attraversapedonali, investito in pieno da un mezzo dell'Ama. È morto subito dopo il ricovero al policlinico di Tor Vergata Anton Hruby, un anziano di 84 anni, centrato in pieno, ieri mattina, da un mezzo compattatore della municipalizzata per l'ambiente. L'autista, M.M., 35 anni, è indagato per omicidio stradale. L'ennesima tragediastrade della capitale accaduta in via Casilina, quartiere Borghesiana. Secondo la ricostruzione della polizia locale l'autista si ferma per far passare alcuni pedoni ma subito dopo riprende la marcia. In quel momento la vittima, un cittadino slovacco da tempo residente a Roma, sbuca alla destra del mezzo, dalla parte opposta al guidatore, e attraversa. L'uomo viene colpito in pieno. «Non l'ho visto, ero sicuro che non ci ...

