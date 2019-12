Star Wars | L' Ascesa di Skywalker | una clip dedicata a Kylo Ren svela un importante

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019): L'diha ora una nuovacon protagonistaRen e il video regala ai fan unspoiler.: L'diha ora un'interessantecon protagonistaRen e in cui si rivela un'anticipazione piuttostoper quanto riguarda la storia del personaggio, quindi se volete evitare non proseguite con la lettura e non cliccate play sul video! Nel filmato tratto da Episodio IX si vede il personaggio interpretato da Adam Driver arrivare sul pianeta ghiacciato mostrato più volte nel trailer, dove viene attirato verso una stanza in stila cripta.Ren sente poi la voce dell'Imperatore Palpatine che gli rivela di essere sempre stato lui a parlargli, nonostante il giovane pensasse di essere guidato ...

