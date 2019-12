Napoli | Gattuso duro alla squadra | “Levatevi la paura dalla faccia”

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019): “Levatevi lafaccia” Il nuovo allenatore del, Rino, ieri ha svolto il primo allenamento a Castel Volturno ed ha avuto modo di far conoscere la sua personalità ai suoi nuovi giocatori. L’edizione odierna de La Repubblica racconta quanto Ringhio sia partito forte ieri al centro tecnico: le sue urla, durante la prima seduta di allenamento, si sono sentite in maniera chiara. “Vi do solo un minuto di tempo per bere, levatevi quellafaccia: vi voglio aggressivi, determinati, sicuri dei vostri mezzi“: sarebbero state queste le parole di Rinoai suoi, come riporta il quotidiano PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Ancelotti – Prima di lasciare strappa l’ultima promessa di Adl Bellinazzo: “Il vero limite delrischia di essere la proprietà” Calciomercatone ...

RealPiccinini : Quando una squadra rende al di sotto delle proprie possibilità cambiare allenatore è sempre legittimo. Ma quando si… - FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - sscnapoli : ?? #Gattuso “Vedere il Napoli in questa posizione di classifica crea imbarazzo” #WelcomeGattuso ?? #ForzaNapoliSempre -