Mattino | con Gattuso i calciatori hanno avuto il sergente di ferro che volevano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Ieri è andato in scena il primo allenamento del Napoli di, ovviamente nessuno ha potuto assistere, ma come scrive oggi il, è bastato stare lì ad ascoltare le urla di Ringhio per farsi un’idea. E l’idea che esce è che isiano stati accontentati in pieno, non solo per il ritorno al 4-3-3 invocato da molti, ma perchéfinalmenteildicheCi sono allenamenti che si devono vedere ed altri che sono uno spettacolo solo ad ascoltare. Come quello di. Uno show di urla, incitazioni, arrabbiature, sfoghi. Anche se poi per stemperare la tensione e rompere il ghiaccio con la sua nuova squadra prende parte al torello iniziale. La sua voce prende il sopravvento su ogni cosa: l’hotel adiacente il campo è pieno di giovanissime danzatrici, lì per un saggio. Ma nonostante lo schiamazzo, il vocione di Rino domina su ...

